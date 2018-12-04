В квартире в Подмосковье произошел взрыв

Житель Подмосковья погиб в результате взрыва в собственной квартире. Трагедия произошла в городе Куровское, сообщил источник в экстренных службах региона. Предположительно взрыв произошел в квартире на третьем этаже. Пожара после него не последовало и сильных разрушений не зафиксировано. Эвакуация жильцов не проводилась.

В результате инцидента 56-летний мужчина скончался на месте, еще три человека с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию ближайшей больницы.

Сейчас сотрудники полиции осматривают место происшествия, проверяют всю поступающую информацию и выясняют обстоятельства произошедшего.