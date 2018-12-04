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Эдуард Бояков сменил Татьяну Доронину на посту худрука МХАТа им. Горького

Кирилл Яблочкин
14:15 04.12.2018
О новом назначении сотрудникам театра сообщил министр культуры Владимир Мединский. Он пообещал, что «театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию».
Эдуард Бояков сменил Татьяну Доронину на посту худрука МХАТа им. Горького
Фото: mxat-teatr. ru

Бывший руководитель театра «Практика» Эдуард Бояков сменил на посту художественного руководителя МХАТ им. Горького Татьяну Доронину, которая занимала эту должность около 30 лет. Заведующим литературной частью театра назначен писатель Захар Прилепин. При этом Доронина назначена на специально введенную должность президента.

«Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята», - заявил Мединский на встрече с сотрудниками театра.

Доронина поблагодарила министерство за «бережное отношение к сотрудникам МХАТа им. М. Горького». Она подчеркнула, что согласна с позицией министра относительно того, что и актерский, и другие цеха надо сохранить.

«Что касается репертуарной политики, я постараюсь максимально помочь моим новым коллегам. На мой взгляд, самое важное - не становиться формалистами и сохранить тенденции реалистического театра», - подчеркнула Доронина.

Московский художественный театр основан в 1898 году К. Станиславским и В. И. Немировичем Данченко. Мировую известность ему принесли такие спектакли, как «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» по пьесе А. П. Чехова, «На дне» и «Васса Железнова» по пьесам М. Горького, «Синяя птица» по произведению Мориса Метерлинка и другие.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина руководила театром с 1987 года, заняв эту должность после так называемого «раздела» МХАТа СССР, который произошел по инициативе Олега Ефремова. В результате этого в Москве появилось два театра: МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького.

Татьяна Доронина неоднократно заявляла, что основная цель существования академического МХАТа им. Горького - сохранение традиций и преемственности русского реалистического театра.

На сцене театра были восстановлены такие спектакли «старого МХАТа» как «Три сестры», «Синяя птица» (режиссер по восстановлению - Константин Градополов), «Васса Железнова», «Вишневый сад». Долгое время МХАТ был единственным театром Москвы, в котором шел спектакль «На дне» по пьесе Максима Горького в постановке Валерия Беляковича. Этот режиссер поставил также на сцене МХАТа такие спектакли, как «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Мастер и Маргарита», которые пользовались успехом у зрителей.

Ведущие актеры театра - народные артисты России Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Иван Криворучко, Владимир Ровинский, Аристарх Ливанов, Борис Бачурин, Юрий Горобец, заслуженные артисты России Сергей Габриэлян, Максим Дахненко, Лидия Матасова, Александр Титоренко, Александр Самойлов, Ирина Фадина, Андрей Погодин, Андрей Чубченко.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. Еще до окончания средней школы выдержала вступительные экзамены сразу в нескольких театральных училищах, но отсутствие аттестата заставило продолжить учебу в средней школе Ленинграда. Окончила Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе СССР.

Была ведущей актрисой в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола (ныне Санкт-Петербургский государственный театр «Балтийский дом»), БДТ им М. Горького,  МХАТе СССР им. М. Горького, Театре им. В. В. Маяковского.

Всесоюзную известность ей принесли роли Нюры в фильме  «Три тополя на Плющихе», Наташи в фильме «Еще раз про любовь» и другие. Была трижды признана читателями журнала «Советский экран» лучшей актрисой года.

Эдуард Бояков родился в 1964 году в городе Кизилюрт Дагестанской АССР. Бывший генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», создатель Московского пасхального фестиваля, фестиваля современной пьесы «Новая драма». Долгое время являлся руководителем театра «Практика».

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