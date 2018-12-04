Родители утонувшего в ливневке в Сочи ребенка простили предполагаемого виновника за 150 тысяч рублей

Суд закрыл уголовное дело о гибели семилетнего мальчика в сочинской канализации. Родители отозвали иск после выплаты им компенсации в размере 150 тысяч рублей.

ЧП произошло 3 августа во время сильных дождей. Ребенок упал в канализационный люк в Лазаревском районе Сочи и при этом сильно ударился головой. Тело мальчика унесло в открытое море, сообщает «360».

На скамье подсудимых оказался владелец гостевого дома, который, как доказало следствие, самовольно переделал канализацию и оставил ее открытой. Мужчину обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

Обвиняемый сознался в содеянном, сотрудничал со следователями и раскаялся. Кроме того, он оплатил родителям погибшего ребенка материальный и моральный вред, что и послужило поводом примирения сторон.

