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Северный полюс Солнца показали на видео

Екатерина ГАБЕЛЬ
14:02 04.12.2018
Ближайшая миссия к Солнцу стартует в 2020 году.
Фото: Channel 8 Exposed, youtube
Видео: Channel 8 Exposed, youtube

Изучить Солнце до сих пор практически не представляется возможным, хотя бы из-за высокой температуры его поверхности. Однако благодаря 3D-моделированию у нас появился шанс взглянуть на эту звезду со всех сторон. Американские астрономы смонтировали целое видео, в котором показали, как выглядит Северный полюс Солнца. Запись опубликовал сайт газеты «Комсомольская правда».

Понятно, что это всего лишь графика, но с научной точки зрения она все равно представляет интерес. Есть шанс, что ученые смогут получить реальные снимки этой части Солнца после 2020 года. Именно тогда запланирован запуск миссии Solar Orbiter.
 

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