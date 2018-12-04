Северный полюс Солнца показали на видео

Изучить Солнце до сих пор практически не представляется возможным, хотя бы из-за высокой температуры его поверхности. Однако благодаря 3D-моделированию у нас появился шанс взглянуть на эту звезду со всех сторон. Американские астрономы смонтировали целое видео, в котором показали, как выглядит Северный полюс Солнца. Запись опубликовал сайт газеты «Комсомольская правда».

Понятно, что это всего лишь графика, но с научной точки зрения она все равно представляет интерес. Есть шанс, что ученые смогут получить реальные снимки этой части Солнца после 2020 года. Именно тогда запланирован запуск миссии Solar Orbiter.

