Разбился штурмовик Су-25 ВВС Армении

Штурмовик Су-25 ВВС Армении разбился в ходе учебно-тренировочного полета. Об этом сообщил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Место падения самолета Су-25 обнаружено в горах в Мараликском районе. Пилоты - подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян погибли», - заявил Ованнисян.

Штурмовик Су-25 военно-воздушных сил Армении пропал с радаров во время выполнения учебно-тренировочного полета 4 декабря. Самолет вылетел из аэропорта города Гюмри в 09:06 мск, связь с ним была потеряна в 09:20 мск.

В Гюмри находится 102-я российская военная база. Летом 2010 года Москва и Ереван продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.