«Может дойти до террористической диктатуры» - политолог предостерег от опасности военного положения на Украине

Украинский и российский политолог, дипломат, президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав Ищенко в интервью еженедельнику «Звезда» прокомментировал введение Петром Порошенко военного положения на Украине.

По мнению эксперта, действия Киева могут привести к серьезным последствиям, вплоть до установления в стране прямой «террористической диктатуры».

«Если президент Порошенко и дальше будет действовать по логике развивающихся событий, то должно произойти ужесточение режима, вплоть до установления прямой террористической диктатуры... И если Порошенко не решится на диктатуру, то это сделает его сменщик», - предположил Ищенко.

Как полагает политолог, террористическая диктатура - это та радикальная фаза, к которой «движется вся украинская политическая система».

«При любом президенте, при любом государственном деятеле Украина рано или поздно - теперь, похоже, быстрее - придет к террористической диктатуре, потому что, как уже отмечалось, все возможности удерживать свою власть и сохранять собственность демократическим путем олигархи уже исчерпали», - выразил свои опасения Ищенко.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать до конца декабря. Введению военного положения на Украине предшествовал инцидент в Керченском проливе. В конце ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды. На требования пограничников остановиться они не реагировали. Украинские суда были задержаны, моряки арестованы.

По мнению главы РФ Владимира Путина, инцидент в Керченском проливе - это провокация Киева и лично Петра Порошенко, нацеленная на дальнейшее введение военного положения и, как следствие, перенос президентских выборов.

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