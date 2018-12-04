Песков напомнил Кокорину и Мамаеву о неотвратимости наказания

Провинившиеся футболисты Кокорин и Мамаев должны быть наказаны по всей строгости закона. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае речь идет о нарушении закона, а поэтому статус подозреваемых и их известность не играют никакой роли.

«Что им теперь идти обратно в футбол играть? Я считаю, что они должны быть наказаны по всей строгости. А еще так наверняка считают те люди, которых они избили», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что степень вины нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» определит только суд.

Его решения скандальные футболисты дожидаются в следственном изоляторе. Туда они угодили после резонансной драки, спровоцированной ими в центре Москвы. Находясь в нетрезвом состоянии, Мамаев и Кокорин жестоко избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

После стало известно о возможной причастности спортсменов к еще одному побоищу, в результате которого пострадал Виталий Соловчук - водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Решением Тверского суда Москвы оскандалившиеся игроки были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.