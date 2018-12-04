«Понятия не имею, о чем вы» - Панин прокомментировал информацию о его задержании во Внуково

Известный актер Алексей Панин опроверг появившуюся в СМИ информацию о его задержании в столичном аэропорту Внуково. По словам артиста, он находится дома, и в последнее время у него не было проблем с правоохранительными органами.

«Я нахожусь дома. Сейчас был у своих друзей за городом, на Рублевке, - мы с дочкой ездили. Я понятия не имею, о чем вы говорите», - сказал артист во время беседы с корреспондентом «Звезды».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в субботу, 1 декабря, Панина якобы задержали во Внуково за пьяный дебош на рейсе авиакомпании «Победа», летевшем из Стамбула.