Ничего лишнего. Как снизить долговую нагрузку

Для начала разберемся в терминологии. Долговая, или кредитная, нагрузка - общая сумма платежей по краткосрочным и долгосрочным кредитам. По словам специалистов, для комфортной жизни этот показатель не должен превышать 30% от дохода.

«Долговая нагрузка выше 30% на интервале в несколько лет может привести в лучшем случае к длительным финансовым "перегрузкам" для всего домохозяйства заемщика, а в худшем случае - к его дефолту. Показатель в 50% может считаться уже предельным не только для ипотеки, но и для других обязательств», - считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

Многие заемщики обслуживают несколько кредитов одновременно. Разные кредиторы и сроки оплаты - постоянно нужно помнить, когда, кому и сколько заплатить, чтобы не просрочить платеж. Кроме того, с момента оформления кредита в целом условия кредитования по рынку могли улучшиться (например, снизились процентные ставки). Да и вопрос комфортного размера кредитной нагрузки в семейном бюджете для многих заемщиков является не последним. По идее, вариант решения - новый кредит на лучших условиях для погашения всех действующих обязательств. Объединить несколько кредитов у одного кредитора с комфортным для заемщика размером платежа позволяет рефинансирование. Один из подобных продуктов сегодня предлагает Промсвязьбанк.

«Об уменьшении долговой нагрузки необходимо думать не тогда, когда ее высокий уровень уже стал реальностью, а еще до похода в банк. Перед получением кредита заемщику нужно оценить свои возможности: какую долю собственных или семейных доходов он готов ежемесячно отдавать на обслуживание обязательств по кредитам? В первую очередь для того, чтобы серьезным образом не менять собственный образ и уровень жизни, не отказывая себе и членам семьи в привычных расходах. Если же речь идет о том, что делать гражданину в случае возникновения высокой долговой нагрузки, то одним из вариантов ее сокращения может быть увеличение срока кредитов. Это можно сделать по программам рефинансирования, которые в настоящее время предлагают многие банки», - говорит Волков.

Как уменьшить долговую нагрузку

Например, клиент взял в банке 750 тысяч на покупку машины. Автокредит оформил на пять лет под 15% годовых и обслуживает его уже два года. Осталось выплатить еще 500 тысяч рублей. Ежемесячный платеж по автокредиту составляет 18 тысяч рублей. Другой кредит, потребительский, на 200 тысяч рублей клиент взял под 18% и обслуживает уже год. Платить осталось еще четыре года. Ежемесячный платеж по нему составляет 5 тысяч рублей. В сумме общий долг клиента составляет 675 тысяч рублей, а ежемесячный платеж по двум кредитам - 23 тысячи рублей. Как в этом случае ему поступить, чтобы немного уменьшить ежемесячный платеж и переплату по кредиту в виде процентов?

Промсвязьбанк предлагает сегодня по программе рефинансирования ставку в 10,4% годовых. При этом можно не только объединить оба кредита в один, но и получить дополнительные средства сверх займа - все это в одном кредите.

Разберем это на примере. Клиент выбирает кредит на 5 лет и сумму 800 тысяч рублей. При одобренной ставке в 10,4% ежемесячный платеж составит 17 тысяч рублей. Таким образом, клиент экономит 6 тысяч рублей по сравнению с предыдущими выплатами. Но, кроме этого преимущества, клиент получает еще сумму свободных средств на личные цели.

Условия рефинансирования

Промсвязьбанк предлагает уникальные условия по рефинансированию. В один кредит со ставкой от 9,9% можно объединить до пяти различных кредитов, полученных у разных кредиторов. А основные требования касаются срока и качества обслуживания данных ссуд - обслуживание не менее 6 месяцев, отсутствие просрочек и фактов реструктуризации.

Пара слов о кредитной истории

Важным моментом в рефинансировании является кредитная история клиента. Для банка, который выдает кредит, она является одним из инструментов, с помощью которого он оценивает риски при принятии решений о выдаче розничных кредитов. Поэтому важно, чтобы кредитная история была хорошей, ведь это документальное подтверждение финансовой репутации гражданина, его платежной дисциплины и ответственности.

«В кредитной истории фиксируются все произведенные (непроизведенные) платежи по кредитам, возникающая просрочка и т. д. Иными словами, это информационный отчет о том, какие кредиты заемщик брал (или пытался брать), как выполнял свои обязательства по ним, какие нарушения допускал (или не допускал)», - говорит Волков.

Банк тщательно изучает все записи в кредитной истории клиента при рассмотрении кредитной заявки. Если заемщик с такой платежной дисциплиной подходит ему - кредит будет выдан, если нет - заемщик получит отказ. Сегодня практически ни одно обращение граждан за кредитом не обходится без запроса кредитной истории в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Как оформить рефинансирование

Оформить рефинансирование в Промсвязьбанке довольно просто.

1. Оформить заявление на кредит (на сайте или в любом офисе).

Не требуется указывать данные по имеющимся кредитам и высчитывать размер задолженности по каждому. Банк самостоятельно по данным Бюро кредитных историй (БКИ) подберет кредиты для рефинансирования и рассчитает сумму для погашения каждого кредита.

Решение принимается оперативно. В день подачи заявления специалист сообщит клиенту об одобрении заявки.

2. Оформить кредит.

Оформить кредит в Промсвязьбанке можно в любом офисе, а с декабря 2018 года это можно сделать в личном кабинете интернет-банка.

Перевод средств на счет стороннего кредитора производится безналично, без комиссий. Для перевода средств необходимы реквизиты счета сторонних кредиторов.

3. Оформить погашение задолженности в стороннем банке.

Таким образом, рефинансирование сегодня - это реальный способ уменьшить долговую нагрузку, сократив не только переплату за все время кредита, но и ежемесячный платеж. О том, как оформить рефинансирование в ипотеке, читайте в другом материале сайта телеканала «Звезда».