Поклонская рассказала о готовившемся на нее покушении

Наталья Поклонская раскрыла подробности покушения на собственную жизнь. Депутат Государственной думы рассказала о событиях 2015 года, когда она еще была прокурором Крыма.

По словам Поклонской, ее пытались взорвать, используя самодельную бомбу. Расправу в стиле сицилийской мафии планировал некто по фамилии Филатов, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Мужчина изготовил взрывное устройство и установил его у ворот прокуратуры. Согласно его замыслу, прокурор Крыма должна была погибнуть при въезде на территорию надзорного ведомства.

«Он сейчас отбывает наказание 12,5 года. Он установил взрывное устройство возле ворот выставил таймер на 08:45 утра. Ночью сотрудники прокуратуры обнаружили сумку, вызвали оперативников ФСБ, полицию и обезвредили ее. Все остались живы», - рассказывает Поклонская.

Наталья Поклонская возглавляла прокуратуру Крыма с 2014 по 2016 год. После воссоединения полуострова с Россией стала депутатом Государственной думы. На Украине за эти действия Поклонская разжалована и объявлена в розыск.