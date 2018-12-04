Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Поклонская рассказала о готовившемся на нее покушении

Ян Брацкий
13:11 04.12.2018
Наталью Поклонскую пытались взорвать четыре года назад с помощью самодельной бомбы.
Поклонская рассказала о готовившемся на нее покушении
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Наталья Поклонская раскрыла подробности покушения на собственную жизнь. Депутат Государственной думы рассказала о событиях 2015 года, когда она еще была прокурором Крыма.

По словам Поклонской, ее пытались взорвать, используя самодельную бомбу. Расправу в стиле сицилийской мафии планировал некто по фамилии Филатов, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Мужчина изготовил взрывное устройство и установил его у ворот прокуратуры. Согласно его замыслу, прокурор Крыма должна была погибнуть при въезде на территорию надзорного ведомства.

«Он сейчас отбывает наказание 12,5 года. Он установил взрывное устройство возле ворот выставил таймер на 08:45 утра. Ночью сотрудники прокуратуры обнаружили сумку, вызвали оперативников ФСБ, полицию и обезвредили ее. Все остались живы», - рассказывает Поклонская.

Наталья Поклонская возглавляла прокуратуру Крыма с 2014 по 2016 год. После воссоединения полуострова с Россией стала депутатом Государственной думы. На Украине за эти действия Поклонская разжалована и объявлена в розыск.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2018, 10:33
Захваченные в Керченском проливе корабли ВСУ после «исчезновения» попали на видео
Дата04.12.2018, 11:45
Атомная подлодка «Северодвинск» выполнила пуск «Калибра»
Дата04.12.2018, 00:22
В Париже забили «золотой мяч»: стал известен лучший футболист 2018 года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата04.12.2018, 10:59
Авиаполк ЦВО усилен обновленными перехватчиками МиГ-31БМ
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:24 В стране и мире
В квартире в Подмосковье произошел взрыв
13:08 В стране и мире
Алексей Каспржак объявил об уходе с должности директора «Артека»
12:46 В стране и мире
На Украине признали отсутствие ограничений судоходства в Керченском проливе
12:31 В стране и мире
В Кремле рассказали о будущем транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»
11:15 В стране и мире
Видео
В эпицентре протестов в Париже нашли следы Майдана
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Северный полюс Солнца показали на видео
«Петр Алексеевич принял на грудь» - в Сети обсуждают видео с нетрезвым Порошенко
Таинственный затонувший город обнаружили по снимкам из космоса
Видео
Американец снял на камеру странные светящиеся шары в небе над океаном
Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым
На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.