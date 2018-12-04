Алексей Каспржак объявил об уходе с должности директора «Артека»

Директор детского лагеря «Артек» Алексей Каспржак сообщил о своем уходе с занимаемого поста.

«Четыре с половиной года назад началась моя работа в "Артеке". Вчера она закончилась. Сегодня я не являюсь директором "Артека", это мое осознанное решение. Оно было принято давно», - сказал Каспржак на встрече с представителями СМИ.

Как сообщает РИА Новости, исполнять обязанности руководителя «Артека» будет Игорь Зобов, который до этого работал первым заместителем директора лагеря.

Летом этого года Алексей Каспржак пригласил в «Артек» детей, которые были спасены из пещеры в Таиланде.