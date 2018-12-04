Разрушительная солнечная буря и отмена ВВП: аналитики дали неутешительный прогноз на 2019 год

Всемирный транспортный налог, который может быть введен на тоннаж судов и авиабилеты, в состоянии обрушить финансовый рынок, считают эксперты Saxo Bank. Якобы ввиду сильной обеспокоенности мировой общественности из-за изменений климата предлагается ввести такие пошлины, которые, естественно, сильно ударят по кошелькам граждан.

Вообще, Saxo bank ежегодно выпускает «шокирующие» прогнозы событий, наступление которых, правда, очень маловероятно.

Например, в прошлом году, по информации Forbes, эксперты банка прогнозировали резкое повышение курса биткоина сначала до 60 тысяч долларов, а потом столь же стремительное его падение до 1000 долларов. Такого, конечно, не произошло, но курс криптовалюты действительно колебался с 4000 до 2000.

В этом году, по версии банка, нас ожидает, помимо всемирного транспортного налога, покупка компанией Apple детища Илона Маска Tesla Car. Европу ждет сразу два потрясения: в Германии начнется стремительная рецессия, а ЕС погрязнет в долговом кризисе из-за проблем в банковской сфере Италии.

Также МВФ и Всемирный банк могут отказаться от расчетов ВВП, так как этот индекс не отражает благосостояния граждан. Вместо него международные кредитные организации будут брать за основу показатель производительности труда.

Есть у банка и климатические прогнозы. Так, на Западное полушарие должна обрушиться солнечная буря, которая серьезно повлияет на работу GPS, что приведет, в свою очередь, к сбою в транспортной сфере. Возможный ущерб Saxo bank оценивает в два триллиона долларов.