На Украине признали отсутствие ограничений судоходства в Керченском проливе

На Украине признали, что в акватории Керченского пролива отсутствуют препятствия для судоходства. Движение кораблей осуществляется без существенных ограничений, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Министр отметил, что российские пограничники по-прежнему останавливают украинские суда для досмотра, однако частично движение восстановлено.

Ранее украинская сторона утверждала, что Россия блокирует морское сообщение с украинскими портами в Азовском море. В Кремле данные заявления не раз опровергали, приводя в пример интенсивную международную навигацию в регионе.

Отношения между Украиной и Россией вновь обострились после грубой провокации Киева. Двадцать пятого ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу РФ и были задержаны.