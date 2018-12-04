«США и Порошенко строят на Украине военную диктатуру» - эксперт

Петр Порошенко по указанию США пытается ввести на Украине военную диктатуру. Так считает эксперт Центра исследования проблем РАН Константин Блохин.

«Порошенко и Соединенные Штаты Америки строят на Украине военную диктатуру. А Порошенко отчасти выслуживается перед дехристианизированным Западом, пытается заручиться поддержкой, выбить финансирование и ресурсы. Будет подавляться любое инакомыслие, для того чтобы продержаться у власти», - предположил Блохин в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Как полагает эксперт, в качестве одного из инструментов достижения своих целей Порошенко использует церковный раскол.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вмешательство Порошенко в дела Церкви не принесет мира украинскому народу.

«Сегодня всем стало очевидно, что за расколом Церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует Церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной кампании, где у него нет никаких шансов», - отметил Володин.

В конце ноября Константинопольский патриархат объявил о подготовке проекта Конституционной хартии украинской Церкви в рамках предоставления Украине автокефалии. Петр Порошенко уже поспешил заявить, что «есть большая вероятность», что Объединительный архиерейский собор УПЦ состоится в декабре.

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