Французское правительство готово пойти навстречу «желтым жилетам»

Премьер-министр Франции намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в правительстве.

На такой шаг власти пошли после экстренных министерских совещаний с лидерами основных партий в связи с волной протестов, которые охватили страну.

По данным журналистов, о решении правительства Эдуар Филипп объявит уже сегодня. В то же время телеканал BFM сообщил, что встречу премьера с представителями «желтых жилетов», которая должна была состояться этим утром, отменили.

По информации СМИ, от переговоров отказались сами активисты. Массовые акции протеста против роста цен на топливо начались больше двух недель назад. В минувшие выходные манифестации в Париже вылились в крупные беспорядки.

