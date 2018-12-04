«Петр Алексеевич принял на грудь» - в Сети обсуждают видео с нетрезвым Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вновь появился на публике в нетрезвом виде. На этот раз украинский лидер принял на грудь перед церемонией запуска скоростного поезда Киев - Борисполь.

На кадрах, которые опубликовали местные телеканалы, видно, что находившиеся рядом с Порошенко чиновники, включая премьер-министра страны Владимира Гройсмана, не могли сдержать смеха из-за происходившего.

«Посмотрел выступление Петра Порошенко на открытии электрички Киев - Борисполь. Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, стало очевидно: Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь», - написал под видеозаписью один из пользователей Facebook.

Бывший спикер СБУ Станислав Речинский, в свою очередь, напомнил, что Порошенко не в первый раз появляется пьяным на публике. На своей странице в Facebook он высказал мнение, что такое состояние для президента Украины уже стало нормой.

Ранее бывший советник главы МВД Украины Илья Кива в эфире телеканала NewsOne рассказал, что действующий президент страны Петр Порошенко вместе с мэром Киева Виталием Кличко якобы пьянствовали во время событий на майдане Незалежности в 2013-2014 годах.