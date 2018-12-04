В Кремле рассказали о будущем транзита газа через Украину после запуска «Северного потока - 2»

Транзит газа через Украину будет возможен и после запуска «Северного потока - 2». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительству Германии не стоит отказываться от строительства газопровода «Северный поток - 2».

«Северный поток - 2» - проект магистрального газопровода, который предусматривает укладку двух параллельно идущих труб по дну Балтийского моря. Проектный объем мощности магистрали составит 55 миллиардов кубометров. Строительство газопровода предполагается завершить в конце следующего года.