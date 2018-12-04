Су-25 ВС Армении пропал с радаров во время выполнения учебно-тренировочного полета

Су-25 вооруженных сил Армении пропал с радаров во время выполнения учебно-тренировочного полета. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

По информации ведомства, воздушное судно вылетело из аэропорта города Гюмри в 09:06 мск, связь с ним была потеряна в 09:20 мск. В настоящий момент в связи с инцидентом проводятся поисково-спасательные работы.

Напомним, в Гюмри находится 102-я российская военная база. Летом 2010 года Москва и Ереван продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.