В Счетной палате подсчитали расходы на хранение конфиската

Затраты на хранение конфискованного имущества превышают доходы от его реализации. К таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты, которые определили, что на продажу направляется менее 1% от изъятого.

«Подавляющее большинство имущества поступает от уполномоченных органов без документации, необходимой в том числе для его реализации. Кроме того, нормативными актами не определены требования к проведению необходимых экспертиз. Сомнение вызывает и достоверность оценочной стоимости товаров», - заверили аудиторы.

Коме того, реализовать конфискованный товар можно лишь после его предпродажной подготовки, которая занимает от восьми месяцев и более, сетуют в контрольном органе.

К тому же, не во всех регионах еще введена практика проведения электронных торгов. Также специалисты Счетной палаты обратили внимание на правовую неопределенность на всех стадиях работы с имуществом.

Отчет о своей работе контролеры направили в ФСБ, Генеральную прокуратуру, палаты Федерального собрания. О итогах подсчетов известят и Росимущество, Минэкономразвития, Казначейство, а также ФАС.