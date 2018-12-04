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Автоэксперт оценил последствия изменения цен на ОСАГО

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:55 04.12.2018
С начала будущего года для легковых автомобилей физических лиц минимальная стоимость полиса будет составлять 2 746 рублей.
Автоэксперт оценил последствия изменения цен на ОСАГО
Фото: Нина Зотина РИА новости

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что расширение коридора тарифов по ОСАГО только пойдет аккуратным водителям на пользу.

«Пока все расчеты, которые мне демонстрировали, наглядно показывают, что первый этап реформы пойдет на пользу большинству водителей», - сказал эксперт.

По его мнению, если в среднем по рынку стоимость полиса и увеличится, то этот коэффициент будет совсем незначительным - около 1,5%.

Автоэксперт подчеркнул, что те, у кого большой безаварийный стаж, скорее всего, после начала действия реформы смогут купить полис дешевле, чем сейчас.

С 1 января 2019 года Банк России расширяет вилку тарифов по ОСАГО на 20%. Теперь для легковых автомобилей физических лиц минимальная стоимость будет составлять 2 746 рублей, а потолок - равняться 4 942 рублям.

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