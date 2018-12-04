Моряки с «Механика Погодина» не могут сойти на берег из-за военного положения на Украине

Экипаж танкера «Механик Погодин» остается заблокированным на борту и не может сойти на берег из-за введенного на Украине военного положения. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе компании «В. Ф. Танкер», которой принадлежит корабль.

«Капитан "Механика Погодина" получил от представителей Государственной пограничной службы Украины устное уведомление о том, что команде не рекомендовано покидать судно в связи с введенным военным положением. Запрет на въезд граждан России из числа мужчин в возрасте от 16 до 60 лет делает невозможной отправку на судно новой команды», - рассказали в пресс-службе «В. Ф. Танкер».

Все необходимое по запросу команды поставляется на борт агентом судовладельца. На данный момент на корабле имеется необходимый запас продуктов, медикаментов и питьевой воды, добавили в пресс-службе. Танкер находится в торговом порту Херсона с 10 августа. Все требования объяснить причину столь длительного задержания и добиться права на выход из акватории успеха не принесли.

Формальная причина, по которой корабль и его экипаж остаются в заложниках у украинской стороны, - причастность компании «ВЭБ-Лизинг» к его строительству. Организация находится в санкционных списках официального Киева.

Представители российской компании-судовладельца не раз приводили доводы о том, что используют корабль по своему усмотрению, не нарушая при этом нормы национального и международного законодательства.

Последнее заседание Херсонского суда по делу российских моряков с «Механика Погодина» состоялось 3 декабря. В удовлетворении исковых требований права выхода из акватории и объяснения причины задержания компании-судовладельцу было отказано. Юристы судоходной компании назвали это решение «предвзятым» и направили в суд апелляцию. На ее рассмотрение уйдет до десяти дней.

Петр Порошенко ввел военное положение на территории десяти областей в минувший четверг, после провокации в Черном море. Тогда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые пересекли государственную границу РФ.

Военное положение введено сроком на один месяц и подразумевает временное ограничение конституционных прав и свобод граждан, в том числе право на участие в выборах и свободу слова.

Многие эксперты, как в России, так и на Украине, заявили, что подобное решение Порошенко - очередная попытка сорвать грядущие президентские выборы в стране.