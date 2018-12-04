В эпицентре протестов в Париже нашли следы Майдана

В Париже, где сейчас проходят протестные акции «желтых жилетов» в связи с повышением стоимости топлива, возле Триумфальной арки появилась надпись «Maidan 2018». Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная в Сети.

Напомним, с 17 ноября во Франции проходят массовые акции против увеличения цен на автомобильное топливо. Участники протестов носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. Согласно данным французской полиции, 1 декабря общее количество митингующих достигло 75 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел экстренное совещание, на котором обсуждалось, как остановить протесты.

В ходе протестных акций во Франции к настоящему моменту погибли три человека, десятки пострадали. Количество задержанных в результате беспорядков исчисляется сотнями.