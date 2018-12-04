В Совете Федерации назвали необходимое условие для отдыха за счет работодателя

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин пояснил, что окончательное решение о том, чтобы отправить работника на отдых за свой счет, принимает руководство предприятия.

«Списывать эти затраты можно будет на себестоимость. Сумма лимитируется 50 000 рублями в год», - пояснил он.

Игорь Фомин также отметил, что отдых может быть любой направленности: санаторно-курортное лечение, познавательный туризм. Однако необходимым условием является официальное оформление путевки.

Зампред подчеркнул, что оплата путевок – не обязанность, а добровольное желание работодателя.

Ранее стало известно, что работники уже могут начать договариваться с руководством об оплате им новогодних поездок. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

