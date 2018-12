Угрожающий Земле астероид показали на видео

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео вращения самого опасного для Земли астероида Бенну на своей странице в Twitter.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC