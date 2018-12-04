Угрожающий Земле астероид показали на видео

Американское космическое агентство NASA опубликовало видео вращения самого опасного для Земли астероида Бенну на своей странице в Twitter.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC — NASA (@NASA) 3 декабря 2018 г.



Астероид и его вращение удалось снять при помощи межпланетной станции OSIRIS-REx. Ее оборудование предназначено для забора и доставки на Землю образцов космического грунта с поверхности астероида. Космический аппарат пролетел более двух миллиардов миль. Путь до Бенну занял у станции два года.

В течение ближайшего года OSIRIS-REx будет вести наблюдение за космической глыбой и изучать ее. Образцы грунта будут доставлены на Землю не раньше 2023 года.

Бенну получил статус главного потенциально опасного для нашей планеты объекта в 2013 году, таким образом потеснив с пьедестала астероид Апофис, с появлением которого многие связывали очередной конец света. Бенну диаметром 500 метров. Он максимально приблизится к Земле в 2182 году.