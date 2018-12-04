Захваченные в Керченском проливе корабли ВСУ после «исчезновения» попали на видео

«Звезда» публикует видео с задержанными за незаконное пересечение российской границы украинскими кораблями. Перед этим в Сети появилась информация о том, что суда якобы исчезли из порта в Керчи, куда они были отбуксированы ранее.

Позже источник в Погрануправлении по Республике Крым рассказал «Звезде», куда делись «пропавшие» украинские военные катера «Никополь» и «Бердянск». По его словам, российские пограничники пользуются одним причалом, «на котором свои катера и корабли некуда ставить».

«Из-за того что эта троица чужое место занимала, береговая охрана ютилась где попало. Катера по-прежнему в Керчи, просто переведены туда, где они меньше мешают», - сказал он.

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать в течение 30 дней.