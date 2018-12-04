Сотрудники полиции и СБУ провели обыски в квартирах священников УПЦ МП

Полицейские и сотрудники СБУ проводят обыски на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата. Украинские силовики наведались в канцелярии епархии УПЦ МП в Житомире, Коростене, Овруче и Киеве, а также в квартиры священнослужителей, сообщает украинский телеканала СК1.

«Всего было проведено восемь обысков. Все мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений")», - рассказала начальник отдела коммуникаций ГУНП Житомирской области Алла Ващенко.

В помещениях, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата, сотрудники полиции изъяли ноутбуки, сотовые телефоны и электронные носители информации.

Ранее аналогичные мероприятия прошли по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла.

