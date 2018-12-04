Украина готовит иск в Международный суд ООН после инцидента в Керченском проливе

Украина намерена подать иск в Международный суд ООН в связи с инцидентом в Керченском проливе. Такое заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко.

«Готовится иск в Международный суд ООН (в связи с инцидентом в Керченском проливе - прим. ред.)», - сказал глава государства в эфире телеканала ICTV.

При этом президент подчеркнул, что «данный файл уже зафиксирован».

Напомним, 25 ноября украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре украинские суда задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

После инцидента президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение. Указ распространяется на несколько областей и будет действовать в течение 30 дней.

Позже инцидент в Керченском проливе обсудили в ходе встречи лидеры РФ, Германии и Франции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.