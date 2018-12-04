Минздрав и ФАС установят новые цены для жизненно важных лекарств

Стоимость некоторых зарубежных лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых может снизиться. Правительство приняло новую методику ценообразования, и согласно ей в 2019-2020 годах произойдет перерегистрация их стоимости. Этим займутся Минздрав и ФАС.

По новой методике стоимость зарубежных лекарств будет рассчитываться исходя из ценника на этот же препарат в Европе и в стране-производителе. Соответствующие нормы прописаны в поправках в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Цена для российского потребителя будет не выше самой низкой в референтных странах. При расчетах в Минздраве добавили в список стран для сравнения государства, сопоставимые с РФ по уровню развития экономики.

После обновления ценников на жизненно важные лекарства их цена в России может упасть. Кроме того, правительство предусмотрело удешевление так называемых дженериков - препаратов-аналогов, которые выходят на рынок после окончания патента на инновационный препарат. Предусмотрены специальные коэффициенты, которые сделают любой дженерик дешевле инновационного лекарственного препарата.

Определить и внедрить новую методику ценообразования на препараты, жизненно необходимые пациентам, потребовал президент РФ Владимир Путин. Соответствующее поручение он дал в конце 2016 года.

В результате инициативы главы государства процедура оформления цен на лекарства станет прозрачнее, а фармакологические компании и государственные заказчики, которые неоднократно были замечены в завышении цен в ходе тендеров, окажутся под более пристальным контролем правоохранительных органов.

На сегодняшний день в перечне жизненно необходимых препаратов 616 лекарственных веществ. Стоимость на них устанавливается и контролируется государством. При этом производитель вправе указать желаемую стоимость на свою продукцию, которую Минздрав и ФАС либо утверждают, либо нет, исходя из действующих правил ценообразования.

Среди препаратов, жизненно необходимых для пациентов, лекарства для лечения редких генетических и онкологических заболеваний.