В Свердловской области потерпел крушение мотодельтаплан

Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу в результате падения мотодельтаплана «Апогей-16» в Свердловской области. Об этом сообщает Следственный комитет РФ на своем канале в WhatsApp.

«Пилот погиб на месте, пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу Нижнего Тагила. На месте происшествия работает следственная группа, назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы», - сказано в сообщении.

По факту инцидента ведомство возбудило уголовное дело. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что при падении мотодельтаплана в Ейском районе Краснодарского края погибли два человека.