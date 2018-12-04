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Израиль начинает операцию «Северный щит» возле ливанской границы

Роман Захаров
09:17 04.12.2018
Военное мероприятие будет проходить только на контролируемой Израилем территории.
Израиль начинает операцию «Северный щит» возле ливанской границы
Фото: idf.il

В Армии обороны Израиля сообщили о начале операции «Северный щит», в ходе которой планируется обнаружить и уничтожить трансграничные тоннели, прокладываемые ливанским движением «Хезболлах» для незаметной переброски боевиков на территорию еврейского государства.

Официальный представитель израильского военного ведомства Йонатан Конрикус признал наличие «более, чем одного», такого подземного хода. Офицер также дал понять, что тоннели в настоящий момент не введены в эксплуатацию и не представляют непосредственной угрозы для жителей Израиля.

По словам военнослужащего, операция будет проходить только на контролируемой Израилем территории, в том числе в северной части Голанских высот.

Конрикус при этом подчеркнул, что войска Северного округа приведены в состояние повышенной боевой готовности и получили подкрепление.

Ранее сообщалось, что ХАМАС выпустило по Израилю более 460 ракет и мин. В ответ боевая израильская авиация нанесла воздушные удары по 160 объектам организации в секторе Газа.

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