Роскосмос заявил об информационной атаке на корпорацию

Роскосмос подвергся информационной атаке, которая была проведена с целью помешать стране вернуть лидерство в космосе. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, недоброжелателями умышленно искусственно создавался образ корпорации, «пожирающей федеральные деньги» с целью лишить Роскосмос поддержки при формировании бюджета отрасли.

«Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», - заявил Устименко.

Вместе с тем руководитель пресс-службы госкорпорации обратился к общественности и СМИ с просьбой с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности России, «создающей ядерный щит Родины и самые современные цифровые технологии».

Напомним, накануне пилотируемый корабль «Союз МС-11» с экипажем на борту успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции. На МКС были доставлены члены длительной экспедиции МКС-58/59 - космонавт Роскосмоса Олега Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

На орбите экипаж пробудет на протяжении 194 дней. Во время своего пребывания на МКС новый состав проведет множество работ, а также 48 научных экспериментов.

