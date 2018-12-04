Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Роскосмос заявил об информационной атаке на корпорацию

Кирилл Кунецкий
09:14 04.12.2018
В госкорпорации также попросили с уважением относиться к отечественной ракетно-космической промышленности.
Роскосмос заявил об информационной атаке на корпорацию
Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Роскосмос подвергся информационной атаке, которая была проведена с целью помешать стране вернуть лидерство в космосе. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, недоброжелателями умышленно искусственно создавался образ корпорации, «пожирающей федеральные деньги» с целью лишить Роскосмос поддержки при формировании бюджета отрасли.

«Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», - заявил Устименко.

Вместе с тем руководитель пресс-службы госкорпорации обратился к общественности и СМИ с просьбой с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности России, «создающей ядерный щит Родины и самые современные цифровые технологии».

Напомним, накануне пилотируемый корабль «Союз МС-11» с экипажем на борту успешно пристыковался к российскому модулю «Поиск» (МИМ-2) Международной космической станции. На МКС были доставлены члены длительной экспедиции МКС-58/59 - космонавт Роскосмоса Олега Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

На орбите экипаж пробудет на протяжении 194 дней. Во время своего пребывания на МКС новый состав проведет множество работ, а также 48 научных экспериментов.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2018, 08:43
БМП-3 и Т-15 против БМП Puma и Bradley: какая техника окажется мощнее
Дата04.12.2018, 00:52
Новобранцы в Поволжье впервые применили штатное вооружение на полигоне: кадры учений
Дата04.12.2018, 00:22
В Париже забили «золотой мяч»: стал известен лучший футболист 2018 года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата03.12.2018, 10:24
Искренний тяжеловес: транспортный самолет Ил-76 за 60 секунд
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:14 В стране и мире
Роскосмос заявил об информационной атаке на корпорацию
09:13 В стране и мире
Видео
В Омске загорелась больница скорой помощи
08:13 Спорт
Названа предварительная причина смерти футболиста Ломакина
06:58 В стране и мире
В новом году россияне смогут отдыхать за счет работодателя
05:05 В стране и мире
Видео
Названо местонахождение «исчезнувших» задержанных кораблей ВМС Украины
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Таинственный затонувший город обнаружили по снимкам из космоса
Видео
Американец снял на камеру странные светящиеся шары в небе над океаном
Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым
На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео
Видео
Не оставила ни единого шанса: «Нива» разгромила Audi Q7 на заснеженном бездорожье
В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.