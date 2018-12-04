В Омске загорелась больница скорой помощи

В Омске пожарные эвакуировали более 300 пациентов и сотрудников больницы скорой помощи № 1. Этим утром в ней вспыхнул пожар.

«На место выехали пожарные подразделения по повышенному номеру сложности. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось сильное задымление на первом и втором этажах больницы», - рассказал «Звезде» начальник отдела обеспечения ГУ МЧС РФ по Омской области Денис Ахрамов.

Пожарные обследовали подвал медицинского учреждение. Там в дыму были обнаружены и выведены на улицу три человека. Спустя полчаса возгорание было локализовано. В эти минуты ведется его тушение. По предварительным данным, в результате пожара никто не погиб.

Пострадал один человек, у него ожоги. На тушение выезжали 11 пожарных машин.

