СМИ назвали причину таинственной гибели командующего Пятым флотом ВМС США в Бахрейне

Причиной смерти командующего Пятым флотом США стало самоубийство. Тело вице-адмирала Скотта Стирни было обнаружено в его резиденции в королевстве Бахрейн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Начальник военно-морских операций на Ближнем Востоке адмирал Джон Ричардсон призвал прессу оградить родственников погибшего от излишнего внимания.

«Это разрушительная новость для его близких и для всего флота США. Стирни был профессионалом и хорошим другом. Призываю уважать неприкосновенность частной жизни его близких, так как сейчас для них наступают тяжелые времена», - заявил Ричардсон, общаясь с прессой.

Центральное командование Военно-морских сил США, в состав которого входит Пятый флот, осуществляет операции в таких районах, как Красное море и Персидский залив. Через контролируемые американскими моряками воды проходит огромное количество коммерческих перевозок, включая транспортировку нефти и газа. Регион считается стратегически важным для интересов США.

