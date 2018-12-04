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БМП-3 и Т-15 против БМП Puma и Bradley: какая техника окажется мощнее

Сергей Дузь
08:43 04.12.2018
Немецкая и американская техника заметно уступают по своим характеристикам российским аналогам.
БМП-3 и Т-15 против БМП Puma и Bradley: какая техника окажется мощнее
Фото: Vitaly V. Kuzmin, Wikimedia

Немецкая промышленность испокон веков славилась высочайшим качеством продукции. Особенно когда речь идет о продукции военного назначения. Из истории известно, что даже если немецкие оружейники в погоне за техническим совершенством чрезмерно усложняли конструкцию без учета особенностей конкретного театра военных действий, у военной приемки не было к ним никаких вопросов, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Сергей Дузь.

Как утверждают специалисты, если современная техника немецкого бундесвера находится в идеальном состоянии, ей все равно далеко до американского и российского оружия.

Puma: высокая защищенность при лишнем весе

Возьмем ту же Puma. По конструкции она похожа на другие боевые машины пехоты, но имеет свои особенности. Моторно-трансмиссионное отделение, к примеру, расположено в передней части машины и занимает примерно одну треть по длине ее корпуса. Механик-водитель размещен впереди слева по ходу машины, справа от него - моторная перегородка силового отделения.

Необитаемая башня с комплексом вооружения находится в центральной части корпуса машины за спиной у наводчика. Она немного смещена влево. Вдоль правого борта за спиной у командира БМП располагаются четыре десантника. Еще двое бойцов - вдоль левого борта машины сразу за башней. Итого шесть человек. Бойниц для ведения огня из индивидуального оружия десанта не предусмотрено.

Усиливают бронезащиту БМП навеской специальных броневых модулей. В этом случае экипаж защищен от попадания 30-миллиметровых подкалиберных снарядов автоматических пушек и гранат ручных противотанковых гранатометов не только в лобовые, но и в бортовые проекции машины.

В качестве основного оружия на БМП Puma используется 30-миллиметровая автоматическая пушка Rheinmetall Waffe Munition MK 30-2/АВМ. В боекомплекте - бронебойные подкалиберные и осколочные с дистанционным подрывом снаряды. Вспомогательным оружием является 5,56-миллиметровый пулемет MG4.

Среди сильных сторон БМП Puma следует отметить высокую защищенность (по сравнению с другими образцами БМП, а не машин, сравнимых по массе), высокие показатели эффективности стрельбы из автоматической пушки, достигнутые за счет использования систем управления комплексом вооружения и новых боеприпасов, в том числе с дистанционным подрывом, высокую подвижность, современные технологии технического и тылового обеспечения, высокую командную управляемость.

Среди недостатков - большую боевую массу и отсутствие механических дублирующих систем для управления комплексом вооружения.

БМП-3: особый сплав при качественном вооружении

Теперь посмотрим на российскую БМП-3. Когда конструкторы только разрабатывали эту машину, они планировали установить на нее 30-миллиметровую пушку. В принципе, такого калибра достаточно, чтобы с успехом накрывать большинство целей. Даже в противоборстве с танком вооруженная 30-миллиметровой пушкой БМП могла если не победить, то и не проиграть: удачный залп сносил навесное оборудование с бронированного монстра, лишая его экипаж возможности маневра и прицельной стрельбы. Однако военные потребовали от разработчиков увеличить огневую мощь машины. В результате на одном из вариантов БМП-3 под названием «Витязь» установлено 100-миллиметровое орудие - пусковая установка 2А70, которая применяется и для стрельбы осколочно-фугасными снарядами, и как направляющая для бронебойных активно-реактивных снарядов. Она спарена с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. В корпусе машины находятся еще два пулемета. Читать далее…

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