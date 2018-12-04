Санкт-Петербург признали лучшим направлением культурного туризма в мире

Санкт-Петербург признали культурной столицей не только России, но и мира. В Лиссабоне вручили самую престижную туристическую премию планеты - World Travel Award. И в номинации «Лучшее культурное направление» Питер обошел Париж, Лондон, Рим и Венецию.

Российская Северная столица завоевывает эту награду третий год подряд. Победителей определяли в два этапа: сначала номинантов выбрали при помощи онлайн-голосования, а затем специальное жюри назвало город-победитель.

Основные критерии - не только разнообразие достопримечательностей, но также безопасность, качество сервиса и инфраструктура. Только в этом году в Петербурге побывали 8,5 миллиона туристов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отреставрировали ларец императора Александра I.