На Украине раскрыли причастность Запада к введению военного положения в стране

Решения западных лидеров сыграли ведущую роль в ведении военного положения на территории Украины. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист Дмитрий Гордон.

По его словам изначально Петр Порошенко планировал ввести военное положение на территории всей страны и на срок до двух месяцев. Однако после звонков канцлера ФРГ Ангелы Меркель и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга планы украинского лидера изменились.

«Я знал, что это намеревались сделать несколько месяцев назад, это один из запасных предвыборных сценариев, который лежал в команде одного из кандидатов в президенты. Но вводить военное положение сейчас – просто безумие», - высказал свою точку зрения Гордон.

Двадцать пятого ноября российские пограничники задержали экипажи трех украинских военных кораблей: «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Он пересекли государственную границу РФ, опасно маневрировали и игнорировали законные требования российской стороны.

В итоге под арестом оказались все 24 моряка, включая нескольких сотрудников СБУ. В Москве действия украинских военных назвали спланированной и грубой провокацией. Петр Порошенко в свою очередь счел законные действия российских военнослужащих «агрессией» и ввел на территории некоторых регионов страны, граничащих с Россией, военное положение сроком на 30 суток.

В дополнении к этому, 30 ноября, официальный Киев ограничил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.