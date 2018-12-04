На Украине сообщили о раскрытии убийства активистки Екатерины Гандзюк

Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк раскрыто. Об этом объявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телевидения.

По его словам, заказчики и организаторы преступления установлены. Их имена назовут в ближайшее время.

Следствие склоняется к версии, что с Гандзюк расправились из-за ее борьбы с коррупцией в Херсонской области.

Ранее по этому делу задержали несколько человек, в числе которых участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе и помощник одного из депутатов Верховной Рады. Ему предъявлено обвинение.

Екатерина Гандзюк была советником мэра Херсона. В конце июля, когда она шла на работу, на активистку напал неизвестный. Он облил женщину концентрированной серной кислотой.

Гандзюк получила серьезные ожоги. Ей сделали несколько операций, но спасти жизнь не смогли. Активистка умерла в больнице 4 ноября.

В день прощания с Екатериной Гандзюк в Херсоне прошли беспорядки с участием соратников погибшей активистки.