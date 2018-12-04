Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине сообщили о раскрытии убийства активистки Екатерины Гандзюк

Роман Захаров
07:46 04.12.2018
Украинские правоохранители установили заказчика и организатора убийства советника мэра Херсона.
На Украине сообщили о раскрытии убийства активистки Екатерины Гандзюк

Убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк раскрыто. Об этом объявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире местного телевидения.

По его словам, заказчики и организаторы преступления установлены. Их имена назовут в ближайшее время.

Следствие склоняется к версии, что с Гандзюк расправились из-за ее борьбы с коррупцией в Херсонской области.

Ранее по этому делу задержали несколько человек, в числе которых участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе и помощник одного из депутатов Верховной Рады. Ему предъявлено обвинение.

Екатерина Гандзюк была советником мэра Херсона. В конце июля, когда она шла на работу, на активистку напал неизвестный. Он облил женщину концентрированной серной кислотой.

Гандзюк получила серьезные ожоги. Ей сделали несколько операций, но спасти жизнь не смогли. Активистка умерла в больнице 4 ноября.

В день прощания с Екатериной Гандзюк в Херсоне прошли беспорядки с участием соратников погибшей активистки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.12.2018, 09:33
Катар заявил о выходе из ОПЕК
Дата04.12.2018, 00:52
Новобранцы в Поволжье впервые применили штатное вооружение на полигоне: кадры учений
Дата04.12.2018, 00:22
В Париже забили «Золотой мяч»: стал известен лучший футболист 2018 года
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата03.12.2018, 10:24
Искренний тяжеловес: транспортный самолет Ил-76 за 60 секунд
Дата03.12.2018, 00:00
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы ко Дню Неизвестного Солдата
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:58 В стране и мире
В новом году россияне смогут отдыхать за счет работодателя
05:05 В стране и мире
Видео
Названо местонахождение «исчезнувших» задержанных кораблей ВМС Украины
04:07 В стране и мире
Градус опасности: в России могут появиться пугающие надписи на бутылках с алкоголем
04:02 В стране и мире
Астронавты случайно потеряли в открытом космосе деталь во время установки оборудования
02:37 В стране и мире
Госдеп рассказал об ответе НАТО на инцидент в Керченском проливе
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Таинственный затонувший город обнаружили по снимкам из космоса
Видео
Американец снял на камеру странные светящиеся шары в небе над океаном
Пригожин вступил в «словесный баттл» со Шнуровым
На матче «Ак Барса» болельщик забросил шайбу через все поле: видео
Видео
Не оставила ни единого шанса: «Нива» разгромила Audi Q7 на заснеженном бездорожье
В космосе зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.