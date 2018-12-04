Вкус и качество пива в России могут изменить

В России могут изменится требования к качеству пива. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники, знакомые с ходом обсуждения документа, который вскоре будет рассмотрен советом Евразийской экономической комиссии.

По информации издания, сам проект документа уже получил одобрение в коллегии комиссии и его могут принять без изменений. В случае принятия новых правил производство пенного напитка станет более экономичным для пивоваренных компаний. Согласно новому регламенту, солод можно будет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами на 50 процентов (сейчас эта норма составляет 20 процентов).

В материале отмечается, что представители «Балтики», Heineken и AB InBev Efes сообщили о своей поддержке предложения по сокращению минимальной нормы солода в пиве. В пивоваренных компаниях считают, что данная мера позволит производителям быть более «гибкими и креативными» в вопросах рецептуры. Крупные пивовары также уверены, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80 процентов - это избыточное ограничение, которого «нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой».

Ранее сообщалось, что в России могут ввести минимальную розничную цену на пиво.