Таинственный затонувший город обнаружили по снимкам из космоса

У восточного побережья США обнаружены следы древнего затонувшего города. Находка принадлежит блогеру, который на картах Google Earth обратил внимание на геометрический правильные очертания некоего объекта на морском дне, недалеко от Лос-Анджелеса, сообщают «Известия».

Длина древнего поселения составляет чуть более полутора километров, в ширина чуть меньше одного километра. При этом древний город расположен на глубине 30 метров, на удалении от побережья в два с половиной километра.

Изучив фото и видео находки, которые блогер выложил на YouTube, исследователи пришли к выводу, что древний город был построен по принципу древних европейских сооружений.

Схожие форму и принципы строительства использовали древние римляне при возведении замков и небольших городов.