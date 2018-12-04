В новом году россияне смогут отдыхать за счет работодателя

Российские граждане смогут отдохнуть внутри РФ за счет работодателя уже в ближайшие новогодние каникулы. Такое заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

«Уже в новогодние каникулы наши граждане (России - прим. ред.) могут себе позволить отдых за счет работодателя», - приводит РИА Новости слова Фомина.

Напомним, весной этого года российский лидер Владимир Путин подписал закон, который позволит работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы, понесенные ими на оплату турпутевок внутри России для своих работников и членов их семей в пределах 50 тыс. рублей на человека.

Норма затрагивает расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на российской территории для работников, их супругов, родителей, детей, не достигших совершеннолетия, а также детей в возрасте до 24 лет, которые учатся на очном отделении в образовательной организации.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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