Американские СМИ сообщили о победе России над США в гонке за Арктику

Ледокольный флот США на сегодняшний день пребывает в ужасном состоянии. Об этом сообщает журналистка телеканала NBC News Сабрина Шанкман, отмечая, что на плаву в данный момент находятся лишь два старых полярных ледокола.

По информации Сабрины Шанкман, в задачи этих судов входит сбор научных данных, спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удаленных частях земного шара. Ледоколы также и защищают интересы Соединенных Штатов за Полярным кругом, учитывая, что тающие льды открывают в регионе новые торговые возможности.

Как подчеркивает журналистка, один из этих действующих ледоколов под названием «Полярная звезда», который был построен 40 лет назад, уже давно прошел ожидаемый срок своей службы и теперь он часто ломается. Другой ледокол «Хили», построенный 18 лет назад, может выполнять только научную функцию.

Согласно самым оптимистичным прогнозам, минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет пять лет, в то время как у РФ в этом регионе работает уже 40 таких судов. Причем на это понадобятся миллиарды долларов, однако, как отмечается в материале, руководство США выделяет деньги только на строительство стены на границе с Мексикой.

Шанкман подчеркивает, что по мнению многих специалистов, США уже давно уступили России в гонке за Арктику и это может плохо закончится для Вашингтона, если «противник попытается вторгнуться в эксклюзивную экономическую зону Соединенных Штатов или вступить с ними в военную гонку».

«Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю», - приводит журналистка высказывание депутата Джона Гараменди.

Представитель NBC также напоминает, что Вашингтон осознал важность Арктики во время Второй мировой войны, и тогда было построено семь ледоколов, три из которых работали у берегов Советского Союза. По мнению Шанкман, то время было расцветом американского флота ледоколов, однако тогда же все и закончилось.

Ранее сообщалось, что военные США заявили о риске «морских инцидентов» в Арктике.