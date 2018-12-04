В Совете Федерации предостерегли США от обострения конфликта в Черном море

Решение властей США и руководства североатлантического альянса направить военный флот в Черное море приведет к серьезному обострению конфликта в регионе. Так инициативу американского сенатора Джона Барассо прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

На своей страничке в Twitter он написал, что подобное решение является «бессмысленным шагом».

«Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе. Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет», - написал Пушков.

Ранее представитель республиканской партии США, сенатор Джон Баррассо выступил с призывом к Дональду Трампу и руководству НАТО «решительно ответить» на действия России в Черном море. Сенатор предложил продемонстрировать силу и направить флот в акваторию Черного моря. Помимо этого он предложил поставить ВСУ современные средства ПВО и противокорабельное оружие.

Позже Баррассо одобрил решение президента США отменить переговоры с Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Отказ от диалога Трамп объяснил инцидентом в Керченском проливе.

ВМС Украины устроили грубую провокацию в территориальных водах РФ 25 ноября. Три военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу и после неоднократных требований российских пограничников остановиться, были задержаны. На борту кораблей оказались 24 военнослужащих, среди которых были сотрудники СБУ. Они были помещены под арест.

На законные действия Российской Федерации Петр Порошенко отметил введением на территории десяти областей Украины военного положения. Это позволяет главе государства ограничивать конституционные права граждан, в частности право на участие в выборах.

В Кремле инцидент назвали заранее спланированной акцией, связанной с низкими рейтингами действующего главы Украины перед президентскими выборами.