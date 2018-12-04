Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время речи президента Украины Петра Порошенко. Это произошло на его словах о том, как мировая общественность отреагировала на инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

В момент, когда Порошенко коснулся вопроса о реакции мира на произошедшее, Денисова потеряла сознание. Увидев это, глава Украины тут же направился к ней. После того, как уполномоченную вывели под руки из студии, Порошенко подчеркнул, что это якобы из-за ее нагрузки после ситуации в Керчи.

«Работает по 20 часов в сутки, для того, чтобы освободить украинских моряков, мобилизуя международную поддержку», — заявил украинский лидер.

После чего он призвал поддержать Денисову аплодисментами и назвал ее работу «очень нелегким крестом».

Ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.