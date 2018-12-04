Военные РФ доставили теплые вещи и игрушки в детский дом в Алеппо

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили комплекты теплой одежды, игрушки, школьные рюкзаки и канцтовары в детский интернат в городе Алеппо. Об этом сообщил представитель Центра по примирению генерал-майор Сергей Попов.

По его словам, в этом интернате большое внимание уделяется поддержке детей, потерявших родителей, и персонал относится к детям, как к своим родным.

Всего же российские офицеры доставили сюда теплые вещи, игрушки, сладости, школьные рюкзаки и канцтовары: всего 80 комплектов.

В детдоме находятся 75 девочек в возрасте от трех до 17 лет, чьи родители погибли в ходе боевых действий.

«Здесь была война и часто рвались снаряды и ракеты. Но нам надо было кормить детей, поэтому мы подрабатывали на маленьком рынке поблизости, чтобы заработать девочкам на еду. Сейчас это уже в прошлом, осталась одна проблема - тесные помещения, поэтому мы планируем надстроить второй этаж здания», - рассказала директор интерната Джума Маки.

В планы российский военных, по словам российского генерал-майора, входит обеспечение новогодними подарками всех детских домов и интернатов Алеппо.