Президент Венесуэлы вылетел в Россию
Николас Мадуро намерен провести «интенсивную и важную встречу» с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Miraflores Press Avn, Globallookpress
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вылетел с визитом в Россию.
«В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», — написал Мадуро в своем Twitter.
Он отметил, что намерен провести «интенсивную и важную встречу» с президентом России Владимиром Путиным.