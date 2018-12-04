Президент Венесуэлы вылетел в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вылетел с визитом в Россию.

«В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами», — написал Мадуро в своем Twitter.

Он отметил, что намерен провести «интенсивную и важную встречу» с президентом России Владимиром Путиным.