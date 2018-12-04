Названы лучшие игры и приложения для Android за 2018 год

Корпорация Google подвела итоги голосования за лучшие игры, приложения, фильмы и книги для Android за 2018 год.

На первой строчке расположилось приложение «Едадил», благодаря которому пользователи могут найти выгодные предложения в продуктовых магазинах, а лучшей мобильной игрой стала «PUBG Mobile».

Также в опубликованном топе оказались самый популярный фильм «Человек-муравей и Оса» и лучшая по мнению голосовавших книга «Подсознание может все» Джона Кехо. Вторую строчку рейтинга книг занял труд Стивена Хокинга под названием «Краткая история времени. От Большого Взрыва до черных дыр». А третьим стало издание Аллена Карра «Легкий способ бросить курить».

Ранее компания Google обновила Google Play, который после этого приобрел абсолютно новый интерфейс. Сейчас многим пользователям уже доступно обновление, которое разработчики запустили в нескольких регионах.