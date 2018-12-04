Названо местонахождение «исчезнувших» задержанных кораблей ВМС Украины

Суда украинских ВМС, которые были задержаны Россией после провокаций в Керченском проливе двумя неделями ранее, остались на своем прежнем месте, в порту Керчи, вопреки распространившейся информации об их исчезновении. Бронекатера «Бердянск» и «Никополь» всего лишь перешвартовали к другой причальной стенке. Буксир «Яны Капу» остался там, где был пришвартован изначально.

Информацию об «исчезновении» судов сразу же начало проверять командование украинских ВМС. Однако, оказалось, что они остались там же, где и были.

Ранее Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Служба также сообщила об отсутствии заявок от украинской стороны, осуществлении кораблями опасных маневров и неподчинении законным российским требованиям.