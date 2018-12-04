США направят свои военные корабли в Персидский залив

Группа кораблей ВМС США в ближайшие дни зайдет в Персидский залив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в минобороны США. Операция планируется с целью сдерживания Ирана и для демонстрации силы США.

По данным издания, авианосец ВМС США John C. Stennis и группа других кораблей США зайдут в воды региона Ближнего Востока уже к концу этой недели.

Предположительный срок нахождения кораблей в водах Персидского залива – два месяца.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США опубликовало на своем сайте новый пакет санкций против Ирана. В сообщении ведомства говорится, что Вашингтон ввел ограничения против более чем 700 иранских фирм и граждан Ирана. В санкционном списке оказались 14 крупнейших в стране банков.

Санкции касаются и атомной энергетики Ирана. Кроме того, США пообщали привлекать к санкциям всех, кто попытается сотрудничать с Ираном, в том числе Россию. Американское финансовое ведомство сообщило, что жесткими санкциями США хотят заставить Иран изменить свою политику.