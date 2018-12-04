Производитель латвийских шпрот пострадал от эмбарго России

Крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Латвии пострадало от российского эмбарго.

С начала 2018 года компания «Бривайс Вилнис» сократила понесенные убытки совсем не намного. За 9 месяцев предприятие уменьшило сумму с 680 тысяч евро до 436 тысяч. «Бривайс» объяснила убытки низкой активностью рынка и высокой конкуренцией.

Однако, в компании признали, что ощущают на себе негативное воздействие от запрета на поставки продукции в Россию. Производитель планирует приложить усилия для сохранения клиентов и освоения новых рынков. Об этом сообщает портал Laukos.

Ранее был запрещен ввоз рыбной продукции из Латвии и Эстонии в Россию из-за нескольких нарушений, произошедших в 2015 году. В «Бривайс Вилнис» заявили, что после этого в Латвии началась необычайно агрессивная борьба за рынок между рыбоперерабатывающими предприятиями.