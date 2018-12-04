Сенаторы направили Трампу письмо с призывом отказаться от выхода США из ДРСМД

Американские сенаторы-демократы призвали президента США Дональда Трампа отказаться от выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом они написали в открытом письме, опубликованном во вторник на сайте комитета по иностранным делам сената США.

«Внезапное решение администрации выйти в одностороннем порядке из этого договора является политическим и геостратегическим подарком России», — говорится в тексте.

Инициаторами для написания письма стали сенаторы от Демократической партии США Джек Рик, Марк Уорнер и Боб Менендес.

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести страну из ДРСМД. Это соглашение было заключено между Москвой и Вашингтоном в декабре 1987 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва не оставит без ответа решение Вашингтона о выходе из Договора.

Трамп сообщил, что американская сторона не намерена соблюдать ДРСМД, обвинив при этом Россию якобы в нарушении Договора. Москва неоднократно отвергала подобные сообщения.